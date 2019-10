"celebface": Instagram-Seite für mehr Realness

Erst kürzlich hat Bibis Beauty Palace verraten, wie sie auf ihren Instagram-Bildern schummelt. Da ist sie nicht die einzige. Ziemlich viele Stars bearbeiten ihre Bilder. Dabei wird jedoch meistens nicht nur am Hintergrund, wie bei Bibi, sondern oft auch am Körper gepfuscht. Einfach nur, um mehr Likes zu bekommen. Deshalb könnte es sogar sein, dass es auf Instagram bald keine Likes mehr gibt. Die Instagram-Seite "celebface" will für mehr Realness sorgen und postet täglich Vorher-Nachher-Vergleiche von Star-Bildern auf ihrer Seite.

"celebface": So krass bearbeiten Stars ihre Bilder

Die Instagram-Seite "celebface" hat mittlerweile schon 1,2 Millionen Abonnenten, darunter sogar Promis wie "Riverdale"-Stars Lili Reinhart und Camila Mendes, YouTuberin Dagi Bee oder "Game of Thrones"-Star Sophie Turner, die in einem Interview sogar schon mal verraten hat, dass "celebface" ihre Lieblingsseite auf Instagram sei! Von Nahaufnahmen, über Instagram vs. Reality Posts – die Seite versucht auf verschiedenste Weisen zu zeigen, wie die Stars in echt aussehen. Am coolsten sind dabei die Vergleichsvideos, in denen das originale und bearbeitete Bild übereinander gelegt werden. Definitiv ein Follow wert!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!