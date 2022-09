Cara Delevigne: So schlecht geht es ihr wirklich

Cara Delevingne leidet unter psychischen Problemen

Große Sorge um Model Cara Delevingne. Die 30-Jährige scheint total neben sich zu stehen. Schon in der Vergangenheit sprach das Model offen über ihre psychischen Probleme. Vor allem in ihrer Teenager-Zeit habe sie unter Depressionen gelitten. „Ich habe mich dafür gehasst, dass ich depressiv war. Und habe es gehasst, mich so depressiv zu fühlen, und ich habe es gehasst, Gefühle zu haben“, erzählte Cara gegenüber dem Magazin „The Edit“.

Auch einige Jahre später hat das Model mit der Erkrankung noch zu kämpfen. „Ich weiß, dass ich das glücklichste Mädchen der Welt bin, ich verstehe das und ich wünschte, ich könnte es wertschätzen. Da ist nur etwas Dunkles in mir, das ich scheinbar nicht abschütteln kann“, erzählte die Schauspielerin. Jetzt scheint es dem Model wieder schlechter zu gehen. Fans und Freund*innen sind in großer Sorge um Cara Delevingne.

Was ist mit Cara Delevingne los?

Gerade erst sind Aufnahmen aufgetaucht, die Cara Delevingne in einem beunruhigenden Zustand am Flughafen in Los Angeles zeigen. Cara hat keine Schuhe an, läuft wild umher, raucht und wirkt orientierungslos. Eigentlich sollte das Model nach New York fliegen – zu ihrem eigenen Event während der Fashion Week. Doch Cara verließ den Privatjet wieder und kam nie in New York an.

Was ist nur mit der „Only Murders in the Building“-Darstellerin los? Nach ihrem Auftritt vermuten viele, dass auch Drogen im Spiel sein könnten. Gesellt sich das Model zu den Stars mit Drogenproblemen?

Laut TMZ sollen enge Freunde Cara dazu überreden wollen, sich Hilfe zu Suchen – sie soll in eine Klinik, in der sowohl ihre mentalen Probleme als auch eine mögliche Abhängigkeit therapiert wird. Margot Robbie, eine der engsten Freundinnen von Cara Delevingne, wurde gesichtet, wie sie unter Tränen das Haus des Models in L.A. verlassen hat. Hoffen wir, dass Cara auf ihre Freundin hört und sich bald Hilfe sucht, damit es ihr schnell wieder besser geht!

