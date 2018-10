Capital Bra: Warum ist er so traurig?

Sorge um Capital Bra! Dem Rapper scheint etwas Trauriges passiert zu sein. Was ist nur los mit ihm? :(

Capital Bra: Fast alle Insta-Posts gelöscht

Capital Bra (23) ist auf Instagram gerade der erfolgreichste deutsche Rapper – über zwei Millionen Fans folgen seinem Profil! Der 23-Jährige ist außerdem dafür bekannt, dass er täglich richtig viele lustige Storys auf seinem Account postet. Sein Markenzeichen: Sein ansteckendes, herzliches Lachen! Doch das blieb jetzt am Wochenende aus… Capital Bra postete keine neue Instagram-Story, löschte all seine Posts der vergangenen Monate bis auf drei Stück und änderte seine Bio auf seinem Instagram Profil. Nun steht in der Beschreibung nur noch: "Ich bete zu Gott bitte gib mir Kraft". Ein Hilferuf? Capis Satz klingt jedenfalls so, als machte der Rapper gerade eine schwierige Zeit durch. Aber was ist nur passiert?

Capital Bra: Was ist los mit ihm?

Bisher gibt es von dem Bratan keine Antwort auf die Fragen seiner Fans, die sich alle ziemlich um den "Roli Glitzer Glitzer"-Rapper sorgen. Bis auf drei Posts hat Capital all seine Instagram-Bilder gelöscht. Die einzigen beiden Pics, die noch auf seinem Profil zu sehen sind, zeigen Capi mit einem kleinen Jungen im Arm. Wer genau der Junge ist, hat Capital zwar nie erwähnt, jedoch vermuten Fans, dass es sich hierbei um den Sohn des Rappers handelt. Es gibt aber auch Spekulationen darüber, dass es sein kleiner Bruder sein könnte. Fans schreiben unter die Posts besorgte Kommentare wie: "Ich hoffe es ist alles in Ordnung bei Capi" oder "Was ist eigentlich los? Man hört nix mehr von dir :(". Und auch seine Rap-Kollegen scheinen sich zu sorgen und drücken auf Instagram ihre Unterstützung aus. Capitals Label-Chef Bushido (40) schreibt in seiner eigenen Instagram-Story: "Bratan wir stehen hinter dir und wir werden gemeinsam kämpfen". Und auch "EGJ"-Kollege Samra schreibt: "Du bist ein Kämpfer Bruder" und postet ein gemeinsames Bild mit Capital Bra.

Hier siehst du Samras und Bushidos Post an Capital Bra: (aus ihrer Instagram-Story vom 28.10.2018)

Diesen Post schickte Samra in seiner Instagram-Story in seinen Rap-Kollegen Capital Bra instagram.com/samra/

Auch Bushido sprach Capital Bra in einer Instagram-Story seine Unterstützung zu instagram.com/bush1do/ instagram.com/bush1do/

Bis der Bratan sich offiziell wieder selbst zu Wort meldet, wünschen wir Capital Bra und seiner Familie nur das Beste und viel Kraft in schweren Zeiten. Dabei ist nun erst mal ganz egal, was passiert ist…

