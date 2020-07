Capital Bra: Single mit Clueso und KC Rebell

Für seine neue Single hat sich Capital Bra Unterstützung von zwei deutschen Musikern geholt. „Andere Welt“ ist eine nice Collab mit Sänger Clueso und Rapper KC Rebell, das Video zur Single hat Capital Bra letzten Donnerstag (23.07.) gedroppt. In einer Insta Story zeigt sich der 25-Jährige jetzt von seiner emotionalen Seite und macht deutlich, wie viel der Song ihm bedeutet.

Capital Bra: „Wir haben mit dem Song viel, viel mehr erreicht.“

Capital Bra ist einer der erfolgreichsten Deutsch-Rapper, trotzdem ist ihm sein Fame nicht zu Kopf gestiegen. Die Message in seiner Story beweist, wie viel Arbeit und Herzblut er in seine Projekte steckt, egal ob Single, Album oder Capital Bras Pizza, die alle Rekorde bricht. Capi, der gerade in der Türkei unterwegs ist, bedankt sich für den krassen Support und das positive Feedback zu seiner neuen Single. Die Fans feiern den Song extrem, deswegen haut der Bratan in seiner Story ein fettes Dankeschön an sein Team und natürlich auch an seine Fans raus. In den Charts wird „Andere Welt“ sicher ganz nach oben klettern, für Capital Bra ist das aber nicht das Wichtigste: „Leute, wir haben mit dem Song viel, viel mehr erreicht, als die deutschen Charts. Ich sage es euch. So viele Leute, die mir schreiben, wie viel wir geholfen haben. So viele Leute, die mir schreiben, Boah das gibt so Kraft. (…) Und das reicht mir schon. Ich liebe euch, ich danke euch, passt auf euch auf.“

