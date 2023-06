Camila Cabello & Shawn Mendes: Erneutes Beziehungs-Aus

Anfang Juni kamen erste Gerüchte auf, dass Shawn und Camila sich erneut getrennt hätten. Beflügelt wurden diese durch den Release von Shawns neuen Song "What the Hell Are We Dying For", denn die Lyrics scheinen auf eine Trennung hinzuweisen. In einem Interview mit Zane Lowe erzählte Shawn zudem, dass er den Song geschrieben hat, als er unter anderem mit seinen Gefühlen über sein Liebesleben zu kämpfen hatte. Camila Cabello hingegen soll schon wieder für eine neue Beziehung bereit und auf der Suche nach einer neuen Lieben sein.