Camila Cabello beteiligt sich an "All-In Challenge"

Die Corona-Krise ist für viele nicht leicht. Genau deshalb werden auch einige Stars kreativ, indem sie beispielsweise wie Camila Cabello und Shawn Mendes Live-Streams auf Instagram machen und ihre Fans so die Möglichkeit geben, auch von zu Hause aus ihren Star erleben zu können. Außerdem unterstützen viele Künstler gemeinnützige Organisationen, die sich für Menschen einsetzen, denen es aufgrund der Corona-Krise finanziell super schlecht geht. Genau aus diesem Grund hat sich die „Havana“-Sängerin jetzt für die „All-In Challenge“ angemeldet. Sie bietet ihren Fans gegen eine kleine Spende einen Auftritt in ihrem Musikvideo an!

Camila Cabello: So könnt ihr den Gastauftritt in ihrem Musikvideo ergattern!

Als sie am Wochenende diese mega Nachricht verkündet, können es ihre Fans kaum glauben! Für viele ist es DER Traum schlecht hin, einmal an der Seite ihres Star-Crushs performen zu dürfen. Dieser Traum könnte für einen Fan nun bald wahr werden. Auf ihrem Instagram-Account gibt Camila Cabello, die vor Kurzem noch ein haariges Desaster in der Quarantäne erleben musste, bekannt: „Ich biete einen Tag am Set meines nächsten Musikvideos an, wenn keine Kontaktbeschränkungen mehr gelten. Du wirst einen Gastauftritt in dem Musikvideo haben und die Choreografie mit mir lernen. Ich werde dir alle Moves beibringen – na ja, mein Choreograf wird uns die Moves beibringen“. Mega! Alles was ihr dafür tun müsst? - SPENDEN! Damit tut ihr nicht nur etwas Gutes, sondern könnt schon bald an der Seite von Camila in einem richtig coolen Musikvideo zu sehen sein.

Camila Cabello stellt Flug & Unterkunft

Für diejenigen unter euch, die sich jetzt schon Gedanken darüber machen, wie sie überhaupt an die Kohle für Flug und Unterkunft rankommen sollen, gibt es gute Nachrichten. Denn auch darüber müsst ihr euch nicht den Kopf zerbrechen: Camila Cabello gibt euch nicht nur eine krasse Chance, sondern stellt zudem das Hin- und Rückflugticket sowie eine Hotelübernachtung. Yay! Wir finden diese Aktion einfach nur mega und drücken allen Spender ganz fest die Daumen!

