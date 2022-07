Camila Cabello: Sie wäre lieber wie ER!

Camila Cabello: „Social Media ist ein Teufelskreis“

Es scheint fast so, als sei sich Camila Cabello (25) manchmal gar nicht so bewusst darüber, WIE berühmt sie wirklich ist. Dabei hat sie auf Instagram, TikTok und Twitter zusammen über 90 Millionen Follower*innen! Zudem promotet sie dort nicht nur ihre Musik, sie setzt sich auch für LGBTQI+-Rechte, strengere Waffengesetze und gegen das Abtreibungsverbot ein, das kürzlich für einen gefährlichen TikTok-Trend, der viral ging, sorgte. Ihre Themen polarisieren, also wird auch sie leider immer wieder Opfer von Hate-Attacken im Netz. „Wenn ich etwas sehe, das meine Gefühle verletzt, lösche ich sofort alle meine Apps. Dann vermisse ich Instagram und TikTok, lade sie wieder runter und dann ist es nur noch ein Teufelskreis, der sich immer wieder wiederholt. Aber ja, Social Media ist interessant. Es ist gut und schlecht zugleich.“

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

Sexting-Emojis: Was bedeuten diese Symbole?

Die Insta-Nacktbilder der Stars

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Camila Cabello: „Ich wollte eine Künstlerin sein, keine 'Berühmtheit'“

So ironisch es klingen mag, ihr Vorbild, mit dieser Berühmtheit richtig umzugehen, ist tatsächlich ihr guter Freund und Kollege Ed Sheeran (31), der ja selbst ein richtiger Weltstar ist! Die zwei veröffentlichten im März ihre gemeinsame Single 'Bam Bam', die (allein auf Spotify) mittlerweile schon über 300 Millionen mal gestreamt wurde!„Er strebt danach, ein Künstler zu sein, und lebt dann auch sein Leben als normaler Typ. Er hat ein Privatleben, von dem die Leute nicht wissen, wo er Spaß hat, mit seinen Freunden rumhängt, eine Familie hat, mit den Menschen zu Abend isst, die er liebt. Ich denke, Ed lebt es einfach – er ist einfach hier draußen und versucht, Spaß mit guten Leuten zu haben und Musik zu machen, die er liebt. Und das ist dasselbe, was ich versuche zu tun.“ Scheint, als wäre Camila noch auf dem Weg, den für sich perfekten Weg zu finden, mit ihrer Berühmtheit umzugehen und trotzdem ein Privatleben nach ihren Vorstellungen zu führen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Zumindest in puncto Dating weiß die 25-Jährige nach ihrem Beziehungsaus mit Hottie Shawn Mendes (23) momentan ganz genau, was sie will: „Ich möchte einfach mein Leben leben und tolle Freundschaften schließen. Wenn aus ihnen mehr wird, dann macht das wirklich Spaß und ist großartig, aber ich mache mir keinen Druck mehr.“

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->