BTS-Star V teilt ersten Song-Clip – und die ARMY flippt aus! 

BTS: Neues Album im Juli

Die sieben südkoreanischen Boys BTS sind nicht zu stoppen! Gerade erst stellten sie einen Rekord mit ihrem siebten Album “Map Of The Soul: 7” auf. Nun gaben sie bekannt, dass ihr nächstes Album nicht mehr lange auf sich warten lässt. Schon am 15. Juli soll es soweit sein!

V überrascht die ARMY auf Twitter

Anfang Juni veröffentlichte der 22-jährige Jungkook im Rahmen von BTS’ heiß ersehnter “Festa 2020” seinen ersten Solo-Song. Jetzt scheint V nachzuziehen Das 24-Jährige Mitglied veröffentlichte auf Twitter einen Ausschnitt seines neuen Songs.

아미가 너무 너무.. 너무 너무 보고싶은 날이에요

완성은 아니지만 조금 스포 라도 듣고 기다려줘요 #내일지울수도.. #내마음이 변하기전에 얼른.. pic.twitter.com/eQKSH9n3Gw — 방탄소년단 (@BTS_twt) July 1, 2020

Dazu schrieb der Sänger die emotionalen Worte: “Heute ist so ein Tag, an dem ich die ARMY wirklich, wirklich, stark vermisse. Mein Mixtape ist noch nicht fertig, aber hier könnt ihr einen kleinen Spoiler hören.” Aus seinen Hashtags ging zudem hervor, dass er den Song-Clip vielleicht bald wieder löschen könnte. V forderte deshalb die ARMY auf, schnell reinzuhören und zu reagieren. Besonders spannend für viele Fans: Dem 41-Sekunden langen Ausschnitt nach zu urteilen, scheint Vs neuer Song komplett auf Englisch zu sein! Das gesamte Mixtape des Sängers soll angeblich noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Das genaue Datum steht jedoch noch nicht fest.

