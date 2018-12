BTS: Neuer Film kommt ins Kino

OMG Leute, wie geil ist das denn? Nach ihrem Mega-Erfolg mit „Burn The Stage: The Movie“ kommen BTS schon Anfang nächsten Jahres mit einem neuen Kinofilm zurück!

BTS: Nachfolger von „Burn The Stage: The Movie“

„Burn The Stage: The Movie“ war 2018 weltweit ein absoluter Kinohit. Die sieben Jungs von BTS brachen mit ihrer Konzert-Doku sogar den Rekord von „One Direction“: Zayn Malik, Louis Tomlinson, Liam Payne, Harry Styles und Niall Horan hatten bis dahin seit 2014 mit„One Direction – This Is Us“ weltweit am schnellsten am meisten Geld mit einem Konzertfilm eingespielt. Doch vier Jahre später kamen Jimin, Jin, Suga, J-Hope, RM, V und Jungkook mit ihrem Kinofilm um die Ecke und stießen 1D vom Thron. Weil „Burn The Stage: The Movie“ im November so gut ankam, legen die Boys von BTS jetzt direkt mit einem zweiten Film nach! Und das Beste daran: Der Streifen wird schon in wenigen Wochen in den deutschen Kinos zu sehen sein!

BTS: Holt euch Kinotickets!

Am 26. Januar 2019 ist es so weit: Ab dann rocken BTS die Kinoleinwände mit ihrem neuen Film! Und besonders diejenigen unter euch, die kein Ticket für die BTS-„Love Yourself“-World Tour ergattern konnten, können sich jetzt freuen! Denn der neue Kinofilm zeigt das Auftaktkonzert der Welttournee der „Bangtan Boys“ im südkoreanischen Seoul in voller Länge! Damit ist euch auch im Kino echtes Konzert-Feeling garantiert!

Tickets könnt ihr bereits ab morgen (18. Dezember) online kaufen oder vor Ort in den teilnehmenden CinemaxX-Kinos! Welche Kinos den Film zeigen, erfahrt ihr hier: www.cinemaxx.de/bts. Also seid am besten schnell!

Das könnte euch auch interessieren: