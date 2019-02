BTS: Neue Fan-Aktion für die ARMY

BTS: Eigene Info-Plattform für die ARMY

Es gibt momentan wohl kaum eine Fanbase, die stärker ist als die ARMY. Die BTS-Fans stehen so krass hinter ihrer Band und sind vor allem so VIELE, dass es einfach alle Dimensionen übersteigt. Inzwischen gibt es sogar so etwas wie ein eigenes Wikipedia für die BTS-Anhänger, das sich Armypedia nennt. Dort teilen die Fans ihr Wissen über ihre Lieblingsband und auch die Erlebnisse, die sie in den vergangenen sechs Jahren im Zusammenhang mit Jin, Jimin, Suga, V, RM, Jungkook und J-Hope gemacht haben. Und das ist natürlich super! Denn außer die Jungs von BTS selbst kennt natürlich niemand die K-Pop-Band so gut wie die ARMY! Doch wie können die Fans ihre Informationen über die Boys via Armypedia mit dem Rest der Welt teilen?

BTS: So funktioniert Armypedia

Nicht jeder kann einfach so einen Beitrag in Armypedia erstellen. Bislang gibt es weltweit sechs Städte, die an dem Projekt teilnehmen: Seoul, Tokio, Los Angeles, New York, London, Paris und Hong Kong. In diesen Städten sind insgesamt 2080 QR-Codes versteckt, die die ARMY erst mal aufspüren muss. (Die Zahl 2080 steht für die Anzahl der Tage, seitdem BTS gegründet wurde). Zu finden sind diese Codes in Form von Puzzle-Teilen zusammen mit der Message „Hey ARMY! Habt ihr was verloren?“ Jedes Puzzle-Teil steht für ein Ereignis in der BTS-Timeline. Sobald ein Fan diesen Code mit seinem Smartphone scannt, bekommt er Zutritt zu dem entsprechenden Ereignis auf Armypedia, auf dem er dann seine persönlichen Infos dazu schreiben kann. Das geht allerdings auch erst, nachdem er zuvor eine Frage über die sieben Jungs beantwortet hat, um zu zeigen dass er auch wirklich ein wahrer Fan ist.Jetzt müssen wir nur hoffen, dass auch bald eine deutsche Stadt bei dieser coolen Aktion mitmacht!

아 이런 식으로,,,,,,,,,,,,,, 상상도 못한 정체 pic.twitter.com/N7DCTZWDu9 — 골든 (@Golden_kku) 21. Februar 2019

Das könnte dich auch interessieren: