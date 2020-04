BTS-Member V postet TikTok-Challenge

Seit sie einen eigenen Account haben, haben BTS bereits einen TikTok-Rekord gebrochen, da niemand vor ihnen in so kurzer Zeit eine Million Abonennten hatte. Außerdem starteten sie schon diverse, coole und verrückte TikTok-Challenges, wie etwa zu J-Hope's Hit "Chicken Noodle Soup" featurg Becky G. Jetzt gibt es etwas Neues für die Fans zum Nachmachen und BTS-Member V macht es in seinem Video vor!

TikTok-Challenge gegen die Quarantäne-Langeweile

Im neusten Clip der K-Pop-Stars BTS auf ihrem TikTok-Account ist diesmal nur Taehyung alias V zu sehen. Er steht vor einem großen Fernseher, auf dem ein Live-Auftritt eines Sängers läuft. Und dessen Performance macht der K-Pop-Musiker ziemlich perfekt nach. Im Video ist außerdem ein "StayAtHome"-Button zu sehen, mit dem die BTS-Jungs ihre ARMY dazu auffordern, während der Corona-Krise zuhause zu bleiben, um andere und sich selbst zu schützen. Die findet das TikTok-Video so cool, dass manche die Challenge bereits angenommen haben und V nachahmen. Richtig cool!

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!