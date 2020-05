Abschluss-Zeremonie für Jahrgang 2020 mit BTS und Co.

Wegen Corona fällt in diesem Jahr vieles flach, auf dass wir uns schon lange gefreut hatten wie etwa große Geburtstags-Partys, Hochzeiten, Festivals und auch die Abschluss-Feiern von unzähligen Schülern auf der ganzen Welt. Daher hat sich Youtube Originals mit einigen Stars wie den K-Pop-Boys BTS zusammengetan und beschlossen, eine virtuelle Abschluss-Zeremonie für alle Schüler/innen, die 2020 fertig werden, zu organisieren. Am 6. Juni werden die Reden und Auftritte von Politiker/innen, Künstler/innen und Aktivisten/innen live auf YouTube übertragen. Wieder mal beweisen die Stars, wie schon mit dem "One World Together At Home"-Festival, dass sie sich in dieser schweren Zeit wahnsinnig für ihre Fans ins Zeug legen.

Diese Stars werden neben BTS auftreten

Die Zeremonie wird von Michelle und Barack Obama geleitet, die auch beide Reden halten werden. Ebenso werden unter anderem BTS, Lady Gaga und Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai zu Wort kommen. Außerdem hat noch kein Abschluss-Jahrgang jemals so krasse musikalische Unterstützung bekommen wie der in diesem Jahr. Denn auch wenn die Welttournee von BTS abgesagt wurde, lassen sie es sich nicht nehmen, hier online aufzutreten genauso wie zum Beispiel Zendaya und Alicia Keys oder berühmte Youtuber wie Jackie Aina oder Dude Perfect. Hammer, oder?

