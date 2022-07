BTS Jimin: Er datet angeblich DIESE Schauspielerin!

Gerücht um Beziehung zwischen Jimin und Song Da-eun

Am 18. Juli eroberte ein Insta-Beitrag das Internet im Sturm: Mehrere Bilder, die beweisen sollten, dass Jimin etwas mit Schauspielerin Song Da-eun ("Once again", "Mothers") hat. Den Beitrag mit dem Titel „Proof of Bangtan Jimin Dating Song Da-eun“ postete ein anonymer Instagram-User. Der Post exisitiert zwar nicht mehr, schaffte es aber schnell genug viral zu gehen und Jimin in eine unangenehme Situation zu bringen. Zuletzt gab die K-Pop Boygroup BTS ihre Solo-Pläne bekannt, nachdem sie ihre Fans mit ihrer Trennung geschockt hatten.

Was genau war aber auf den Fotos zu sehen, die eine Beziehung zwischen den beiden Stars belegen sollen? Anscheinend war es vermeintliches Beweismaterial, das über die Zeit gesammelt wurde. Zum einen trugen beide wohl die gleichen Accessoires und hielten sich zeitgleich an denselben Orten auf – ein Indiz, welches Fans immer sofort Dating-Alarm vermuten lässt.

Bisher wurde keine Beziehung bestätigt

Die Meinung der BTS-Fans ist sehr gespalten. Während die einen eine Beziehung zwischen Jimin und Song supporten würden, argumentieren andere gegen die Gerüchte. So schreibt ein Fan auf Twitter beispielsweise: "Ich glaube nicht, dass die beiden sich daten. Allen Beweisen nach scheint Song Da-Eun vielleicht in Jimin verknallt zu sein und gleicht deshalb vielleicht ihren Schmuck mit seinem ab."

Trotz der eskalierenden Gerüchte über Jimin hat das Unternehmen hinter BTS, HYBE, nicht auf diese Behauptungen reagiert oder sie gar bestätigt. Immerhin wurden den BTSlern schon so einige Beziehungen angehängt, die am Ende gar nicht stimmten. Oh man, weird!

