BTS: Hat der Produzent hier einen neuen Song gepostet?

BTS: Song-Spoiler vom Produzenten?

Seit ein paar Stunden herrscht Aufregung unter den BTS-Fans. Denn einer der Produzenten der angesagten K-Pop-Band hat ein Video auf Instagram gepostet, das ihn im Studio zeigt, während im Hintergrund eine bislang unbekannte Melodie abgespielt wird. Der Musik-Profi ist unter dem Künstlernamen Docskim bekannt und unter anderem für den BTS-Song „Outro: Tear“ verantwortlich.

Auch an Jimins Solo-Single „Lie“ und an J-Hopes Song „Hope World“ hat er mitgewirkt! Kein Wunder also, dass die ARMY jetzt völlig ausrastet und wild spekuliert, ob es sich bei dem zwölf-sekündigen Ausschnitt auf Docskims Profil um ein brandneues BTS-Lied handeln könnte! „Das klingt sooo toll! Ich könnte mir gut vorstellen, wie Taehyung dazu singt 😍“ kommentierte ein Fan und „Das kann er nur für BTS kreiert haben“ schrieb ein anderes Fan-Girl. Hier könnt ihr es euch selbst anhören:

Für wen auch immer die eingängige Melodie bestimmt ist, bei einer Sache sind sich jetzt schon mal die meisten einig: Es klingt absolut lit!

