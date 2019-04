BTS: Fans hoffen auf Auftritt bei Mega-Event

Tritt BTS auf der Met Gala 2019 auf?

Auf die "BTS"-Army ist Verlass: Ihnen entgeht einfach nichts, wenn es um die südkoreanische K-Pop-Band geht. Aktuell spekulieren sie auf Twitter darüber, ob die "Bangtan Boys" auf der Met Gala Anfang Mai in New York erscheinen. Es gibt ein paar Hinweise, die dafür sprechen könnten..

Fans spekulieren über BTS-Auftritt

Aber zunächst einmal: Was ist die Met Gala? Die Met Gala ist ein modisches Großereignis im Metropolitan Museum of Art in New York. Man kann sich das Event als "Oscars der Modebranche" vorstellen. Für die BTS-Jungs V, Jungkook, Jimin, Suga, Jin, RM und J-Hope wäre ein Auftritt dort also ein ziemlich großes Ding! Die Gala findet jedes Jahr am ersten Montag im Mai statt, sprich dem 6. Mai 2019. Der Zeitpunkt ist eigentlich perfekt, denn zu diesem Zeitpunkt sind die Jungs sowieso auf Love Yourself: Speak Yourself-Welttournee in den USA. Direkt davor, am 4. und 5. Mai, geben sie Konzerte in Los Angeles.

Am Tag der Met Gala findet jedoch kein Konzert statt, sondern erst wieder am 11. Mai in Chicago. Viele Fans glauben also: Sie hätten den Tag frei, um zur Met Gala zu kommen.

Andere wiederum zeigen sich auf Twitter besorgt angesichts des sehr knappen Zeitplans der K-Pop-Band. Schließlich müssten sie nach ihren Konzerten mal eben noch von LA nach New York fliegen. Das könnte stressig werden. "Wir sollten sie nicht zu sehr unter Druck setzen", twittert ein Fan. Andere wiederum finden, dass eine dichte Terminplanung ganz normal ist bei solchen Mega-Stars. Es bleibt abzuwarten, wer Recht behält. Wir würden uns natürlich über tolle Bilder von dem Event freuen!

