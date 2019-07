BTS: Die Fans sind sauer auf MTV

K-Pop bekommt eine eigene VMA-Kategorie

MTV veröffentlichte gestern alle Nominierungen für die diesjährigen Video Music Awards. Dort werden jedes Jahr die besten Musik-Clips in verschiedensten Kategorien, wie etwa "Video of the Year", "Artist of the Year" oder "Song of the Year", ausgezeichnet. Ab sofort und noch bis 15. August können Fans für ihre Stars abstimmen. Verkündet werden die Gewinner dann am 26. August in der Live-Show. Den ersten Platz der meisten Nominierungen teilen sich dieses Jahr die Pop-Prinzessinnen Ariana Grande und Taylor Swift mit je 10 Nominierungen. Ziemlich nice für die beiden, aber wenig überraschend, oder? Ganz neu sind allerdings zwei Kategorien, die MTV dieses Jahr einführen wird: "Video for Good" und "Best K-Pop". In der letzten sind die großen K-Pop-Bands BTS, TXT, BLACKPINK, EXO, Monsta X und NCT 127 nominiert. Die BTS-ARMY macht das aber ziemlich wütend...

BTS-ARMY schießt gegen VMAs

Neben der K-Pop-Kategorie sind BTS auch noch in drei weiteren nominiert, und zwar für "Best Collaboration," "Best Art Direction" and "Best Choreography". Soweit, so cool. Allerdings fehlen BTS, obwohl sie alle Rekorde brechen, in den Hauptkategorien wie "Artist of the Year" komplett. Völlig unverständlich für ihre große Community, wieso die krass erfolgreiche Band nicht neben Megastars Billie Eilish, Shawn Mendes und Co. gelistet werden, und stattdessen eine Kategorie bekommen, die auf ihrer Herkunft baisert. Ihrem Ärger macht die ARMY via Twitter und dem Trend-Hashtag #VMASracist ziemlich deutlich Luft. So schreiben sie etwa: "Es ist komisch, K-Pop vom Rest der Musikkategorien zu trennen. Wir sollen bei solchen Award Shows doch Grenzen überwinden und nicht neue erschaffen." oder "Nur um Eins klarzustellen: BTS in die ‚Best K-Pop‘-Kategorie zu schieben statt in ‚Artist of the Year‘ ist purer Fremdenhass". Und ein anderer Fan weist auf das VMA-Problem von letztem Jahr hin: "Letztes Jahr hieß es, sie wären nicht nominiert, weil sie nicht mehr erreicht hätten als einen Youtube-Rekord und den Top Social Billboard Music Award. Aber dieses Jahr haben wir: Top Group BBMA, Youtube-Rekord, Platin Song der Recording Industry Association of America, Grammy-Nominierung, best verkauftes Album weltweit. SIE WAREN DIE GANZE ZEIT NUR FREMDENFEINDLICH". Ziemlich heftige Anschuldigungen. Von MTV kam bisher noch keine Reaktion . Mal sehen, wie sie sich gegen die Kritik verteidigen wollen.

It’s weird to separate KPop from the rest of the music categories. We’re supposed to breaking barriers and not creating ones at award shows — Luke Waltham (@lukewaltham) 23. Juli 2019

just to be clear: putting bts into "best kpop" category instead of "artist of the year" is pure xenophobia #VMAs — #ARMYSloveLGBT (@theyarejules) 23. Juli 2019

last year locals said BTS weren't nominated bc they didn't have "bigger" achievements than the YT record & top social bbma but this year we have: top group bbma, yt record, riaa platinum song, grammy nomination, best album sold worldwide



THEY WERE ALWAYS JUST BEING XENOPHOBIC. pic.twitter.com/iRiViOgApd — 𝘴𝘦𝘭𝘦𝘯𝘦 (@moonlight_BTS_) 23. Juli 2019

Abstimmen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Das könnte dich auch interessieren: