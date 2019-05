„BTN”-Star Jenefer Riili: Finger abgeschnitten!

"BTN"-Star Jenefer Riili zeigt sich auf Instagram mit einem dicken Verband am Finger und hat jetzt verraten, dass sie sich einen Teil ihres Fingers abgeschnitten hat!

Jenefer Riili: Rätselhaftes Bild

Da hat Jenefer Riili ihren Fans aber einen ganz schönen schrecken eingejagt! Erst vor kurzem lag der "Berlin Tag und Nacht"-Star im Krankenhaus. Seit einigen Tagen zeigt sich Jenefer jetzt auf Insta mit einem Verband an der rechten Hand. Viele Follower rätselten, was die Mama von Baby Milan, zu dem es übrigens auch ein aufregendes Update gibt, da wohl gemacht hat, schließlich sieht das nach einer ziemlich ernsten Verletzung aus! Jenefers gesamter kleiner Finger ist in einen dicken, weißen Verband gewickelt …

Jenefers Verletzung

Inzwischen hat die Schauspielerin das Rätsel allerdings gelüftet! Auf die Frage eines Fans unter ihrem Bild auf Instagram, was sie mit ihrem Finger gemacht hat, antwortet Jenefer: „In einer Türe eingequetscht und ein ganzes Stück weggeschnitten.“ Autsch! Das klingt aber echt ganz schön schmerzhaft! Das vermutet auch der Fan. Auf die Frage einer anderen Followerin, wie es ihrem Finger geht, schreibt der „BTN“-Star zurück: „Es geht.“ Naja, ein Glück scheint es ja nichts Ernsteres zu sein! Wir wünschen Jenefer gute Besserung …

