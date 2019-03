"Berlin – Tag und Nacht"-Star Jenefer Riili liegt im Krankenhaus

Jenefer Riili: Erneuter Aufenthalt im Krankenhaus

Seit der Geburt ihres Söhnchen Milan musste Jenefer Riili des Öfteren ins Krankenhaus. Besonders der kleine Wonneproppen hatte keinen leichten Start ins Leben. Der kleine Junge kam mit einem Hämatom am Bein zur Welt. Zum Glück ist dieses laut den Ärzten nicht gefährlich und wird von Monat zu Monat immer ein wenig besser. Doch nun schockt die junge Mama ihre Fans. In ihrer jüngsten Instagram-Story verriet sie, dass sie im Krankenhaus liegt.

Jenefer Riili: Im Krankenhaus ohne Milan

"Hey meine Lieben, tut mir Leid, das heute so gut wie nichts von mir kam – aber ich bin im Krankenhaus, mir geht es leider nicht gut. Muss jetzt ein paar Untersuchungen machen, drückt mir die Daumen.", heißt es in Jenefers Instagram-Story. Auf dem Bild sieht man den Web-Star angeschlossen an Infusionen und liegend im Krankenbett. Doch der Vollblut-Mama macht besonders eines zum schaffen: "Ist meine allererste Nacht ohne Milan. [...] Das Einzige, was ich von Milan hier habe, ist sein Schal". Wir wünschen Jenefer eine schnelle Genesung und hoffen sie kann ihren Sprössling bald wieder im Arm halten.

