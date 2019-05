Jenefer Rilii: Aufregendes Update zu Baby Milan

Das kann Baby Milan jetzt

Immer wieder postet Jenefer Riili süße Bilder von ihrem Sohn Milan auf Instagram und erfreut so die Herzen ihrer Fans. Im Juni wird der Kleine sogar schon 1 Jahr alt – wie schnell die Zeit vergeht! Jetzt postete die ehemalige „Berlin Tag und Nacht“-Schauspielerin ein neues Pic und dieses Mal ist es etwas ganz Besonderes. Auf dem Bild ist nämlich Jenefer zu sehen, wie sie Milan an den Händen hält – soweit unspektakulär, doch der Kleine steht tatsächlich! Nachdem Jenefer Riili in den letzten Monaten immer wieder großen Sorgen wegen Baby Milan hatte, sind das jetzt echt gute News.

Jenefer Riili: Stolze Worte

Jenefer ist natürlich super stolz, dass ihr Sohnemann jetzt schon stehen kann! Unter ihren Insta-Post schreibt sie: „Wie lange es wohl dauert bis er ganz alleine läuft. Wann sind eure Kleinen gelaufen? Ich freue mich drauf aber irgendwie geht‘s mir auch viel zu schnell, Mamas eben!“ Verständlich, dass es der Schauspielerin vorkommt, als würde die Zeit wie im Flug vergehen, schließlich kostet sie als Mutter jede Sekunde mit ihrem Kind aus. Uns kommt es auch vor, als wäre es gerade gestern gewesen, dass Milan auf die Welt kam und jetzt wird der Kleine schon bald eins … Erfahre hier alle Infos über Jenefer Riili privat!

