BTN-Star Jennifer Rili: Schon wieder Sorge um Baby Milan

„Berlin – Tag und Nacht“ -Darstellerin Jenefer Riili ist in Sorge um ihren kleinen Sohn Milan. Was fehlt dem Baby?

Jenefer Riili: Mit Baby Milan zum Kinderarzt

Mama zu sein bringt manchmal viele ungeahnte Ängste mit sich, das weiß auch „Berlin – Tag und Nacht“-Star Jenefer Riili. Seit Tagen macht sie sich Sorgen um ihr Baby Milan, denn der Kleine hat eine erhöhte Temperatur. Deswegen packten sie und Matthias Höhn ihren kleinen Sohn ein und fuhren mit ihm zum Kinderarzt. „Wir wollen Milan nochmal abhören lassen und auch in den Hals gucken lassen. Wir wollen einfach schauen lassen, ob da alles gut ist… Wir wollen auf Nummer Sicher gehen“, erklärte die gebürtige Münchnerin ihren 524.000 Abonnenten in ihrer Insta-Story. Kein Wunder, dass Jenni vorsichtig ist, schließlich lief mit dem süßen Milan von Anfang an nicht alles perfekt: Der kleine Junge kam vergangenen Sommer bereits mit einem Hämatom am Bein zur Welt.

Jenefer Riili: Ihre Fans helfen ihr

Viele Stars präsentieren sich auf Instagram ja hauptsächlich von ihrer besten Seite und zeigen ihren Followern nicht, wenn es ihnen schlecht geht oder erzählen nicht von ihren Problemen. Nicht so Jenefer Riili: „Auch, wenn ich sowas hier nicht oft erwähne, weil ich ja primär die guten Seiten des Lebens zeigen will, bin ich auch nur eine ganz normale Mama, die mal Sorgen und auch schlechte Tage hat. Zum ersten Mal Mama sein ist so wunderschön und trotzdem fragt man sich manchmal, ob man alles richtig macht.“ Und genau dafür lieben ihre Fans die „Berlin – Tag und Nacht“-Darstellerin auch. Denn sie verstellt sich nicht und gibt ihren Abonnenten das Gefühl, real zu sein wie jeder andere auch. Viele von ihnen unterstützen die Schauspielerin auch mental, indem sie ihr aufmunternde Nachrichten schicken. Darüber freut Jenni sich natürlich mega! Wir wünschen der kleinen Family jedenfalls, dass der kleine Milan bald wieder ganz fit ist!

