Bryce Hall: Lästerei über Dixie D'Amelio

Ja, die TikTok-Welt ist gar nicht so groß, wie man denken mag. Zumindest, wenn man bei den ganz großen Content Creator*innen mitspielt. Deswegen trifft und spricht man meist über die gleichen Kolleg*innen, aber WIE man über sie spricht, ist für manche nochmal etwas ganz anderes … Als sich die 21-jährige Dixie D'Amelio im September ihre langen, schwarzen Haare abrasiert hat und sich für einen Buzz Cut Hairschnitt entschied, gab es größtenteils nur Lob und Komplimente für sie. Alle liebten ihren Mut und feiern ihren neuen Look! Naja, fast alle. Bryce Hall und sein Kumpel Josh Richards haben nun über Dixies neuen Haarschnitt abgelästert. Und noch jemand hat sich über sie lustig gemacht: Dixie D'Amelios Ex-Freund! 😳

Dixie D'Amelio wird fertig gemacht

Manche schreiben, dass sich Dixie D'Amelios Ex-Freund Griffin Johnson nur einen Spaß mit seinem TikTok-Video erlaubt hat und er sich nicht über seine Ex-Freundin lustig machen wollte. "Sie sind doch jetzt Freunde. Ich glaube, das war nur Spaß", wird unter dem Video geschrieben. "Nein, nein, Dixie hat ihn ganz klar blockiert und findet es uncool, was er macht", schreibt ein anderer User unter das TikTok. Doch um was geht es hier genau? Griffin hat das TikTok-Video von Dixie, in welchem sie ihre neuen, kurzen Haare zeigt, 'gestitcht'. Er zieht sein Cap vom Kopf und zeigt, dass er auch nur ein paar Millimeter an Haaren auf dem Kopf hat und sagt "Hey Bro, wir haben dieselben Haare" und lacht dabei. Für einige ist klar: Er macht sich über seine Ex lustig und das ist ganz und gar kein Spaß!

Und was haben nun Bryce Hall und Josh Richards gemacht? In Josh neusten YouTube-Video reden sie über einige ihrer Kolleg*innen. Unter anderem auch über Dixie D'Amelio und ihren Kurzhaarschnitt. Bei der Frage, ob ihnen der Haarschnitt gefällt, kichern sie nur und sagen "Ja klar". Sie müssen auf einmal richtig hart lachen und können gar nicht mehr aufhören. Josh lacht sogar Tränen. Hmm, dass ihnen die neue Frisur von Dixie gefällt, kommt so natürlich nicht gerade glaubwürdig herüber. "Kennt ihr das, wenn ihr in der Schule seid und ihr nicht lachen dürft, aber dann müsst ihr erst recht lachen? So war das gerade. Wir finden Dixies Haare wirklich klasse. Der Look steht ihr sehr!", so Bryce Hall. Naja, ob das so stimmt. 🤔

