"Bridgerton"-Star verrät: In Staffel 3 wird es heiß!

Kate wird in der neuen Staffel auch lernen, sich in ihrem Leben als Viscountess zurechtfinden: "Auch wenn sie wild wirkt, sind solche Menschen manchmal im Inneren am weichsten. Sie entwickeln diese Haut, weil sie verletzlich sind. Man sieht ihre Unsicherheiten und Ängste. Sie ist verdammt nervös, und ich glaube, es ist eine Stärke, das zuzugeben.Ich glaube, dass man in dieser Staffel eine viel weichere Seite von ihr sehen wird. Sie wird sehr zufrieden mit ihrem Mann sein", erzählt Simone.

Auch in Staffel 3 von "Bridgerton" wird es nicht an Romantik fehlen. Simone verriet in einem Interview, dass es in den neuen Folgen ziemlich brodeln wird und beschreibt die Staffel sogar als "Kondensationszentrale". Zu viel wollte und konnte die Schauspielerin natürlich aber noch nicht verraten, aber sie glaubt, dass die dritte Staffel "heißer als je zuvor" sein wird! 👀