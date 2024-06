"Bridgerton" Staffel 4: SO geht es bei Benedict und Eloise weiter!

Auch zu Benedict hat die Showrunnerin einiges zu erzählen, der durch seine Beziehung mit Tilley Arnold einen ganz neuen Blick auf die Welt bekommen hat: "Ich denke, wir werden den Handlungsstrang fortsetzen, in dem Benedict genau lernt, wie er in der Welt existieren will. Gegen Ende der Staffel gibt es einen Moment, in dem Benedict mit Tilley darüber spricht, dass er nichts Ernsthaftes will, und Tilley sagt auf sehr aufdringliche Weise zu ihm: 'Das ist okay, aber es war wirklich schön, einmal etwas zu wollen.' Und in Benedicts Gesichtsausdruck, den Luke Thompson meiner Meinung nach sehr gut rüberbringt, erkennt man, dass ihn das tief trifft. Ich glaube, Benedict ist jemand, der in seinem Leben viele verschiedene Erfahrungen gemacht hat, aber er hat sich nie wirklich auf etwas festgelegt. Ich glaube, er beginnt zu begreifen, dass er sich auch nach Tiefe sehnt, und so wird Benedicts Abstimmung von Breite und Tiefe etwas sein, mit dem wir uns in den kommenden Staffeln sehr intensiv beschäftigen werden."