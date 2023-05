"Bridgerton": Die wahre Thronfolge nach Queen Charlotte und King George III.

Während "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" war zwar noch King George III. offiziell an der Macht, aber durch die zunehmende Verschlechterung seiner Gesundheit, regierte Prinz George IV. an seiner Stelle und hatte als Prinzregent in allen Entscheidungen das letzte Wort – auch gegenüber seiner Mutter Queen Charlotte. Nach dem Tod seines Vaters 1820 bestieg er dann als King George IV. den Thron. Prinzessin Charlotte war die einzige Tochter von King George IV. und nach deren Tod blieb der König bis zu seinem Tod 1830 kinderlos. Demnach hätte die Krone an den zweitältesten Sohn von Queen Charlotte und King George III. gehen soll – Prinz Fredrick starb aber bereits 1827. So regierte bis 1837 der drittälteste König Wilhelm IV. Nach seinem Tod bestieg, mit seiner Nichte Queen Victoria endlich die nächste Generation den Thron. Ob wir sie noch als Königin in den nächsten Staffeln von "Bridgerton" sehen werden, ist fraglich. Ihre Vorgänger sollten wir aber sicherlich noch erleben.