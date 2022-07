BRAVO Hits 118: Tolle Musik für deinen Sommer!

BRAVO Hits 118: Die tollsten Songs für dich!

Es ist Sommer. Die Sonne scheint, es ist heiß, du hast ein erfrischendes Getränk in der Hand und chillst in einer Hängematte oder im Garten. Was dir fehlt? Natürlich richtig coole Musik! Musik macht sowieso immer alles besser. Natürlich braucht man dann auch im Sommer richtig gute Musik. 🥰 Die neue BRAVO Hits besteht wieder aus zwei coolen CDs mit jeweils 24 Tracks. Hör dir Musik von Nico Santos, Jack Harlow, The Weeknd, Post Malone, Doja Cat, Emilio, Felix Jaehn und vielen weiteren an. Käuflich zu erwerben gibt es die neue BRAVO Hits ab dem 29. Juli 2022. Überall im Handel oder du bestellst sie dir ganz easy online. Hier kannst du in die neue BRAVO Hits 118 reinhören und sie bestellen. Wir wünschen dir ganz viel Spaß mit den super coolen Sommer-Hits! 🌞

BRAVO Hits 118: Die beste Tracklist für den Sommer

CD 1

James Hype & Miggy Dela Rosa - Ferrari

Felix Jaehn & Zoe Wees - Do It Better

Robin Schulz & David Guetta - On Repeat

Imanbek & BYOR - Belly Dancer

Nico Santos - Weekend Lover

Topic & A75 - Kernkraft 400 (A Better Day)

SDP & Clueso - Die schönsten Tage

Alvaro Soler & Topic - Solo Para Ti

Soolking - Suavemente

Gestört aber GeiL & Anna Grey - Thank You

David Guetta x Becky Hill x Ella Henderson - Crazy What Love Can Do

Glockenbach feat. ÁSDÍS - Dirty Dancing

Tate McRae - Don't Come Back

Post Malone & Doja Cat - I Like You (A Happier Song)

Ed Sheeran feat. Lil Baby - 2step

Jack Harlow - First Class

The Weeknd - Out Of Time

Jason Derulo feat. Kodak Black - Slidin’

Willy William - Trompeta

Dimitri Vegas x David Guetta x Nicole Scherzinger feat. Azteck - The Drop

LF System - Afraid To Feel

Lost Frequencies x James Arthur - Questions

Toby Romero & Leony - Crazy Love

Domiziana - Ohne Benzin

CD 2

Emilio - Ausmacht

George EzraGreen - Green Grass

Michael Patrick Kelly feat. Rea GarveyBest - Bad Friend

Ava MaxMaybe You're - The Problem

Michael Schulte - With You

Lena - Looking For Love

Joji - Glimpse Of Us

SVRCINA - Next Generation

NEIKED x Anne Marie x Latto - I Just Called

CRO & Claudia Valentina - High

Benzz - Je M’appelle

Montez - Wenn ich du wäre

Lil Nas X & YoungBoy Never Broke Again - Late To Da Party

Calvin Harris, Dua Lipa & Young Thug - Potion

R3HAB - My Pony

Swedish House Mafia feat. Connie Constance - Heaven Takes You Home

Phil The Beat -You

Lizzo - About Damn Time

Duke & Jones x Louis Theroux - Jiggle Jiggle

Nathan Dawe feat. Ella Henderson - 21 Reasons

Alle Farben feat. PollyAnna - Let It Rain Down

Selmon, Sido & Jumpa - Keine Party

Sportfreunde Stiller - I'm Allright

1986zig & AYLIVA - 1000 Sterne

