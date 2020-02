BRAVO Hits 108: 44 Tracks für dich

Irgendwie fest, aber auch flauschig erstrahlt das Cover der neuen "BRAVO Hits 108". Alleine beim Anschauen bekommt man schon gute Laune – und wartet mal ab, bis ihr die Songs gehört habt! Die machen euch in der kalten Jahreszeit richtig Feuer unterm Hintern. Von heißen Dance-Beats wie "Don't Start Now" von Dua Lipa oder herzerwärmende Tracks wie "Before You Go" von Lewis Capaldi – hier findet jeder seinen Happy-Song! Mit insgesamt 44 Tracks ist die Auswahl wieder groß, hier kommt die ganze Tracklist für euch:

BRAVO Hits 108: Tracklist

CD 1

1. Dua Lipa – Don´t Start Now

2. Topic Feat. A7S – Breaking Me

3. Robin Schulz Feat. Alida – In Your Eyes

4. Riton & Oliver Heldens Feat. Vula – Turn Me On

5. Ava Max – Salt

6. Felix Jaehn & Vize Feat. Miss Li – Close Your Eyes

7. SAINT JHn – Roses (Imanbek remix)

8. Lum!x & Gabry Ponte – The Passenger

9. Meduza, Becky Hill & Goodboys – Lose Control

10. Jerome – Light

11. Emily Roberts – In This Together

12. Martin Garrix Feat. Dean Lewis – Used To Love

13. YouNotUs & Kelvin Jones – Seventeen

14. Gamper & Dadoni – Gimme! Gimme! Gimme!

15. Gestört aber GeiL – Wünsch dir was

16. Samra Feat. Elif – Zu Ende

17. Juju & Loredana Feat. Mikso & Macloud – Kein Wort

18. Matt Simons – After The Landslide - Remix

19. Coldplay – Orphans

20. Johannes Oerding – Alles OK

21. Lewis Capaldi – Before You Go

22. Ed Sheeran Feat Camila Cabello & Cardi B – South Of The Border

CD 2

1. Billie Eilish – everything I wanted

2. Roddy Ricch – The Box

3. Tyga – Ayy Macarena

4. Arizona Zervas – Roxanne

5. blackbear – Hot Girl Bummer

6. Trevor Daniel – Falling

7. Apache 207 – Roller

8. Nico Santos – Play With Fire

9. Lizzo Feat Ariane Grande – Good As Hell - Remix

10. Sarah Connor – Hör auf Deinen Bauch

11. Selena Gomez – Lose You To Love Me

12. Travis Scott – Highest In The Room

13. Justin Bieber – Yummy

14. Silbermond – In meiner Erinnerung

15. Mark Forster – Wie Früher Mal Dich

16. Kerstin Ott – Wegen Dir (Nachts wenn alles schläft)

17. Sunrise Avenue – Thank You For Everything

18. Tones and I – Never Seen The Rain

19. Kygo Feat. Avicii & Sandro Cavazza – Forever Yours

20. Alan Walker & Ava Max – Alone Pt II

21. Lena – Skinny Bitch

22. Liam Payne – Stack It Up