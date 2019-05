"BRAVO Hits Party 90er": Dein #throwback-Sound

"BRAVO Hits Party 90er": Dein #throwback Soundtrack

Ihr vermisst die alten Zeiten und vor allem die Musik die 90er? Dann haben wir die perfekte CD für euch, denn es gibt ein Sonderprodukt in der "BRAVO Hits"-Reihe: Die "BRAVO Hits Party 90er" ist ab sofort als Box-Set mit gleich 3 CDs erhältlich. Backstreet Boys, Britney Spears, *NSYNC, Spice Girls, DJ Bobo, Blümchen, Mr. President und viele weitere Stars der 90er Jahre findet ihr auf dieser Platte. Perfekt für alle, die ein bisschen nostalgisch sein oder ihre Freunde mit einem ganz besonderen Geschenk überraschen wollen.

Diese Songs findest du auf der "BRAVO Hits Party 90er"

CD1

1. Backstreet Boys – Everybody (Backstreet's Back)

2. Britney Spears – ...Baby One More Time

3. *NSYNC – Tearin' Up My Heart

4. Jennifer Lopez – Let's Get Loud

5. Take That feat. Lulu – Relight My Fire

6. Spice Girls – Wannabe

7. Loona – Bailando

8. Bellini – Samba De Janeiro

9. Vengaboys – Boom, Boom, Boom, Boom!!

10. Eiffel 65 – Blue (Da Ba Dee)

11. Mr. President – Coco Jamboo

12. Los Del Rio – Macarena

13. Aqua – Barbie Girl

14. Haddaway – What Is Love

15. Dr. Alban – Sing Hallelujah!

16. Faithless – Insomnia

17. Whigfield – Saturday Night

18. Scatman John – Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)

19. Lou Bega – Mambo No.5

20. Bloodhound Gang – The Bad Touch

21. Rednex – Cotton Eye Joe

22. Fatboy Slim – The Rockafeller Skank

CD2

1. SNAP! – Rhythm Is A Dancer

2. Culture Beat – Mr. Vain

3. La Bouche – Be My Lover

4. Dr. Alban – It's My Life

5. East 17 – It's Alright (The Guvnor Mix)

6. 2 Unlimited – No Limit

7. Reel 2 Real feat. The Mad Stuntman – I Like To Move It

8. Captain Jack – Captain Jack

9. Charly Lownoise & Mental Theo – Wonderful Days

10. Marusha – Somewhere Over The Rainbow

11. Mark 'Oh – Tears Don't Lie

12. Blümchen – Herz an Herz

13. Scooter – How Much Is The Fish?

14. Gala – Freed From Desire

15. Corona – The Rhythm Of The Night

16. A Touch Of Class – Around The World (La La La La La)

17. Suzanne Vega – Tom's Diner (DNA Remix)

18. Ace Of Base – All That She Wants

19. Real McCoy – Another Night

20. Army Of Lovers – Crucified

21. Masterboy – Feel The Heat Of The Night

CD3

1. MC Hammer – U Can't Touch This

2. Vanilla Ice – Ice Ice Baby

3. Salt-N-Pepa – Push It

4. Run-D.M.C. & Jason Nevins – It's Like That

5. Marky Mark And The Funky Bunch feat. Loleatta Holloway – Good Vibrations

6. 20 Fingers feat. Gillette – Short Dick Man

7. Fugees – Fu-Gee-La

8. Luniz feat. Michael Marshall – I Got 5 On It

9. Blackstreet feat. Dr. Dre – No Diggity

10. TLC – Waterfalls

11. Natalie Imbruglia –Torn

12. 4 Non Blondes – What's Up?

13. Spin Doctors – Two Princes

14. Stereo MC's – Connected

15. Crystal Waters – Gypsy Woman (La Da Dee La Da Da)

16. Christina Aguilera – Genie In A Bottle

17. Caught In The Act – Love Is Everywhere

18. New Kids On The Block – Step By Step

19. S Club 7 – Bring It All Back

20. DJ Bobo – Everybody

Viel Spaß beim anhören :)