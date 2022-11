The Big Bang Theory: Kaley Cuoco & Johnny Galecki – Instagram Freunde

Wer den beiden auf Instagram folgt und genau in den Kommentaren guckt, wird immer wieder sehen, dass die zwei auch hier eine witzige Freundschaft führen. Denn Verarsche-Kommentare kommen immer wieder vor 😅 . So schrieb Kaley am Valentinstag diesen Jahres auf Insta eine Liebesbotschaft an ihren Mann Karl Cook mit den Worten „Ich kann mich an keinen Moment in meinem Leben erinnern, bevor es dich gab! Wir langweilig das gewesen sein muss!“ – Johnnys kurzer Kommentar „Um“ unter dem Knutschbild brachte ihm über 18.000 Likes ein – und das Lachen aller Fans. Übrigens inklusive einem „LOL“ von Kaley!