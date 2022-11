The Big Bang Theory: Kaley Cuoco & Johnny Galecki – Beste Freunde

Es gibt nicht viele Paare, die nach einer Trennung cool miteinander sind. Und noch weniger, aus denen beste Freunde werden. Kaley und Johnny gehören aber dazu. Sogar nach Drehende von “The Big Bang Theory” haben sich die zwei nicht aus den Augen verloren – auch wenn sie sich nicht mehr so oft sehen, wie früher jeden Tag am Set. Kaley gibt zu, dass sie und Johnny mehrmals die Woche miteinander telefonieren und Johnny sie ständig mit Baby-Photos von seinem Sohn 👶🏽 zuspamt. Wie cute – und irgendwie total perfekt für diese so besondere Beziehung!