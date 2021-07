The Big Bang Theory: Kaley Cuoco & Johnny Galecki

Die beiden Schauspieler trafen sich zum ersten Mal beim Dreh zu ersten Folge von „The Big Bang Theory“ – und es war tatsächlich Liebe auf den ersten Blick. Zumindest für einen der beiden 😜. Das gestand Kaley in einem Interview: „Ich habe mich sofort in Johnny verliebt“, so die coole Schauspielerin, „Aber Johnny hatte damals noch eine Freundin.“ Vor seiner Beziehung mit Kaley datete Johnny für einige Zeit Schauspiel-Kollegin Kelsey Harper. Anscheinend war diese Beziehung aber schnell vorbei, da die Liebe zwischen Kaley und Johnny bereits kurz nach dem Dreh der ersten Folge Fahrt aufnahm. Johnny hat bis heute nie verraten, wann genau ER sich (auch) in die Penny-Darstellerin verliebt hat.