The Big Bang Theory: Kaley Cuoco & Johnny Galecki – Harte Zeit

Wie bei jedem anderen Paar gab es auch bei Kaley und Johnny Momente, in denen die beiden mal sauer aufeinander 😡 waren. Dann durfte das aber zu keiner Sekunde ihre Arbeit vor der Kamera beeinträchtigen. Andererseits konnte das Paar aber auch nie das erleben, was andere Paare genießen können: rausgehen auf Dates, den anderen einfach mal so abknutschen 🥰 … all das gab’s bei den beiden „The Big Bang Theory“ Stars nicht. Kaley gestand in einem Interview, dass im ersten halben Jahr der Beziehung nicht mal die Serien-Kollegen etwas von ihrer Beziehung mit dem Leonard-Darsteller wussten. Über die Zeit wurde Kaley klar, dass das nicht die Art von Beziehung war, die sie sich wünschte.