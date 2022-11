The Big Bang Theory: Kaley Cuoco & Johnny Galecki – Gemeinsam erfolgreich

„The Big Bang Theory“ gehört zu den erfolgreichsten Shows ever – und machte die Schauspieler*innen nicht nur zu Stars, sonder auch reich. So verdiente der Hauptcast in der 10. Staffel der Show rund 1 Millionen Dollar PRO FOLGE! Kaley berichtet gern davon, wie sehr sie und Johnny sich über diesen Erfolg gefreut haben und stundenlang zusammen telefonierten, als diese Nachricht kam.