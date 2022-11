The Big Bang Theory: Kaley Cuoco & Johnny Galecki – Tabuthema

Während es vor allem Kaley – nach der Beziehung – immer leichter fiel auch darüber zu sprechen, macht Johnny gern bis heute ein Geheimnis aus der Liebe zu Kaley. In einem Interview nach der Trennung gab er als Grund dafür an, dass er nicht wolle, dass die private Liebe von der Beziehung der Figuren ablenken würde. „Ich verstehe, dass jeder neugierig ist“, so Galecki, „aber ich will einfach nicht die Aufmerksamkeit auf mich ziehen.“ Außerdem gab er zu, dass Kaley auch nach der Trennung ein wichtiger Teil seines Lebens sei – und viel mehr als eine Ex-Freundin für ihn sei!