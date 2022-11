„The Big Bang Theory“-Geheimnis: Amy-Darstellerin hat wirklich einen Doktor in Neurowissenschaft

Die meisten Figuren in „The Big Bang Theory“ hatten alle einen Doktor in unterschiedlichen Gebieten – außer Howard, der „nur“ einen Master hatte und deswegen regelmäßig von Sheldon lächerlich gemacht wurde. Im echten Leben sind die Schauspieler*innen allerdings allesamt keine klassischen „Super-Brains“ – außer einer Schauspielerin. Denn Mayim Bialik, die in der Serie Amy spielt, hat tatsächlich einen Doktor in Neurowissenschaften, genau wie ihre Figur. Dank ihres Titels passte sie perfekt in die Welt von „The Big Bang Theory“ hinein und soll sogar die Fakten gegengecheckt haben, mit denen in der Serie beim Thema Neurowissenschaft um sich geworfen wurde. Respekt!