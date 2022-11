„The Big Bang Theory“-Geheimnis: Es gab zwei Pilot-Folgen

Wie bereits erwähnt, sah die ursprüngliche erste Folge bei „The Big Bang Theory“ noch ganz anders aus – es gab zum Beispiel keine Penny! 😨 Kaum vorstellbar, aber eigentlich war Kaley Cuoco gar nicht vorgesehen. Stattdessen gab es die Figur Katie, die von einer anderen Schauspielerin gespielt wurde und so gar nichts mit dem lieben „Mädchen von nebenan“ zu tun hatte. Auch Raj und Howard tauchten in der ersten Version der Pilot-Folge nicht auf. Ein Glück hat damals kein Studio die Serie, so wie sie damals war, abgenommen und es wurden noch einige Veränderungen durchgeführt. Unter anderem wurde für die weibliche Hauptrolle eine andere Schauspielerin herangezogen und ihr Charakter von Grund auf verändert!