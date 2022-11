„The Big Bang Theory“-Geheimnis: Leonard und Penny haben dreimal um die Hand des*der anderen angehalten

Penny und Leonard sind in „The Big Bang Theory”, was Ross und Rachel in “Friends” waren oder Archie und Betty in „Riverdale“ – das Paar, bei dem sich viele Zuschauer*innen fragen, ob sie am Ende der Serie zusammenkommen oder nicht. Angefangen als Nachbar*innen, heirateten die beiden tatsächlich gegen Ende der Serie und bekamen sogar ein Kind. 💖 Bis es soweit war, musste natürlich noch einiges an Drama überwunden werden. Tatsächlich haben die beiden vor dem großen Ja-Wort jeweils dreimal im Laufe der Serie um die Hand der anderen Person angehalten. Beide hatten offenbar viel Geduld für die jeweils andere Person bei dem Thema. 😉