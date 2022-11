„The Big Bang Theory“-Geheimnis: Raj sprach zweimal mit Penny ohne Alkohol getrunken zu haben

Raj und die Frauen … auch ein Thema, was sich durch die gesamte „The Big Bang Theory“-Serie zieht! Bekanntermaßen kann Raj einfach nicht mit Frauen sprechen, weil er zu nervös ist, um auch nur ein Wort herauszubringen. Im Laufe der Serie erkennt er – in Gegenwart von Penny – dass er betrunken sehr wohl den Mut aufbringen kann, mit Frauen zu reden. Die Implikationen davon lassen wir mal unkommentiert. 😉 Tatsächlich hat er aber zuvor schon zweimal in Pennys Gegenwart gesprochen! Einmal, als er einen fiesen Kommentar in Richtung Leonard brachte und Penny im Raum war. Viele Fans sind der Meinung, dass das ein unlogischer Moment in der Serie war und nicht wirklich zählt. Doch ein anderes Mal sagt er sogar etwas direkt zu Penny, bemerkt das und hält sich schnell die Hand vor dem Mund! Das zeigte eigentlich allen, dass er keinen Alkohol braucht, um seine Angst zu überwinden. Es würde noch länger dauern, bis er das selbst erkennen würde.