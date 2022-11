"The Big Bang Theory"-Freundschaftsmoment: Sheldon setzt sich für Leonard ein

"Bitte verletzte meinen Freund nicht" - Diese herzzerreißenden Worte richtet Sheldon Cooper (Jim Parsons) an Penny (Kaley Cuoco), als diese mit Leonard (Johnny Galecki) Beziehungs-Probleme hat.

Sheldon versucht die Liebe der beiden zu retten. Immerhin: Penny zweifelt an der Beziehung, überlegt Schluss zu machen – und Leonard ahnt nichts davon. Doch über Amy (Mayim Bialik) erfährt Sheldon von Pennys Überlegungen. Dabei ist er so in Sorge, dass er nicht schlafen kann und sich Nachts in Pennys Wohnung schleicht. Hier versucht er ihr klar zu machen, was für tolle Vorzüge Leonard hat. Und dass er ein toller Typ ist, bei dem es sich zu bleiben lohnt. So süß 🥺