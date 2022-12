„The Big Bang Theory“ Freundschaften: Kaley Cuoco und Mayim Bialik

In „The Big Bang Theory“ sind Penny und Amy dicke Freundinnen, aber was denken Kaley Cuoco und Mayim Bialik in Realität voneinander? Jahrelang gab es Spekulationen, dass sich die beiden Frauen ganz und gar nicht gut vertragen würden. Doch: Das sind Gerüchte!

Grund für den angeblichen Zoff sollte dabei das Geld gewesen sein – denn Couco soll ein Gehalt von rund 1 Millionen Dollar pro Folge bekommen haben – während Amy-Darstellerin Bialik „nur“ 100.000 bekam. Doch, dass sich die beiden Frauen wegen des Geldes gestritten haben sollen, ist nur ein Gerücht. Berichten zu Folge lehnte Couco sogar eine Lohnerhöhung ab und setzte sich dafür ein, dass Mayim stattdessen mehr Geld bekommt. Und: Couco lud Mayim 2018 sogar auf ihre Hochzeit mit Karl Cook ein. „Ich würde also sagen, dass wir Freundinnen sind“ , so Bialik.