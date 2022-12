„The Big Bang Theory“ Freundschaften: Mayim Bialik und Kevin Sussman

Nicht nur die Haupt-, auch die Nebenfiguren gehören zur Clique von „The Big Bang Tehory“ und waren viele Folgen und Drehtage am Set der Erfolgsserie. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich auch hier enge Freundschaften entwickelt haben. Besonders witzig: Die Freundschaft zwischen Amy-Star Mayim Bialik und Comicbuchladen Stewart, gespielt von Kevin Sussman. Die beiden pflegen auch nach dem Aus von „The Big Bang Theory“ noch eine enge Freundschaft, wie Bialik verrät: „ Wir machen immer noch unser Nerd-Zeug zusammen und spielen Games wie ,Dungeons And Dragons‘! “