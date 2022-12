„The Big Bang Theory“ Freundschaften: Kunal Nayyar und Simon Helberg

Mit einer Set-Freundschaft ist es wie mit einer Schul- oder Arbeits-Freundschaft: wenn man gemeinsame Sache macht, versteht man sich super – aber wenn man getrennte Wege geht, wird auch die Freundschaft schwächer. Allerdings ohne negative Gefühle. So ist es auch mit der Freundschaft zwischen Raj-Star Kunal Nayyar und Howard-Darsteller Simon Helberg. Während die beiden jetzt eigene Wege und Ziele verfolgen (aber wohl weiter locker miteinander in Kontakt sind), pflegten sie am Set von „The Big Bang Theory“ eine coole Bromance, schrieben sich auch auf Instagram lustige Kommentare und Botschaften.