„The Big Bang Theory“ Freundschaften: Jim Parsons und Johnny Galecki

Sheldon-Star Jim Parson und Johnny Galecki (Leonard) spielten über 12 “The Big Bang Theory“-Staffeln die besten Freunde. Und: Die beiden sind auch in echt richtig eng befreundet! Dabei soll sie vor allem die gemeinsame Zeit am Set zusammengeschweißt haben. Immerhin: Parsons und Galecki haben viel gemeinsam. Unter anderem haben beide schon ihren Vater verloren. Galeckis Dad starb in einem Autounfall, als der Leonard-Star 16 Jahre alt war. Und Parsons verlor seinen Vater auf dieselbe Weise, nur ein paar Jahre vor seinem Durchbruch in „The Big Bang Theory“.