„The Big Bang Theory“ Freundschaften: Johnny Galecki und Kaley Cuoco

In “The Big Bang Theory” dauerte es 100 Folgen, bis Leonard und Penny 2011 endlich ein Paar wurden. Privat waren Galecki und Cuoco da schon längst ein Paar – und wieder getrennt! Die beiden waren von 2007 bis 2009 zusammen und hielten ihre Liebe lange geheim, auch vor den Kolleg*innen am Set der erfolgreichen Serie. Trotz der Trennung – und Beziehungen, die beide seitdem mit anderen Partner*innen führten und dem Ende von „The Big Bang Theory“ 2019 – sind die zwei bis heute miteinander befreundet. „Wir schreiben uns regelmäßig Nachrichten“, so Kaley Cuoco.