Bibis Beauty Palace: Wird ihre Schwester jetzt Web-Star?

Die Schwester von Bibis Beauty Palace heißt Nadine Heinecke und will jetzt, genau wie Bibi, auch im Netz fame werden!

Nadine Heinecke: Das ist die Schwester von Bianca Claßen

Bibi von Bibis Beauty Palace schmiss vor ein paar Tagen eine Überraschungs-Geburtstagsparty für ihre kleine Schwester Nadine (22). Die junge Mutter dekorierte ihr gemeinsames Haus mit Ehemann Julienco, machte Essen und lud ihre Familie ein – mega cute! Später postete Bibi auch noch ein süßes Bild von sich und ihrer Sis. Dazu schrieb sie: "Mein Schwesterherz" und forderte ihre Fans dazu auf, Nadines Instagram-Profil einmal auszuchecken. Das hat ziemlich gut funktioniert, denn mittlerweile hat das Girl schon fast 100.000 Abonnenten bei Insta! Heißt das also, dass Nadine jetzt auch zu Webstar wird?

Bibi & Nadine: Power-Sisters

Bibi scheint ziemlich stolz auf ihre kleine Schwester zu sein – aber auch auf ihre Fans! In ihrer Insta-Story postete sie einen Screenshot von Nadines Profil und schrieb dazu: "Neuer Rekord: 10K Follower in 20 Minuten!" Eine krasse Leistung. Doch Nadine taucht nicht etwa aus dem Nichts auf, sondern startete schon 2015 ihren eigenen YouTube-Kanal. Damals lud sie unter dem Namen "CrashNote" Videos mit ihrer Freundin Alina lustige Clips hoch. Ob sie den wohl bald fortführt, einen neuen Kanal gründet oder doch lieber nur bei Instagram weiter Follower sammelt, hat sie uns noch nicht verraten. Übrigens haben Bibi und Nadine ein gemeinsames Schwestern-Tattoo! Eine schwarze Schwalbe ziert Bibis linke Rippe und auch Nadine trägt das Tier-Motiv unter der Haut. Wie süß!

Dieses Pic postete Nadine in ihrem Feed:

Nadine Heinecke: Das ist ihre Welt

Die 22-Jährige scheint sich total über das positive Feedback zu freuen und sagt in ihrer Insta-Sory: "Ich kann's immer noch nicht ganz glauben, mir sind vor Freude eben sogar ein paar Tränchen gekommen!" Mittlerweile (Stand: 6.12. 14 Uhr) hat die Kölnerin schon 86,4 Tausend Follower – Krass! Und das, obwohl sie bisher erst sieben Posts in ihrem Feed veröffentlichte. Auf den Fotos zu erkennen: Nadine steht auf Reisen, Cosplay, Kniffel und ihre Katze. Wir sind gespannt, was in der nächsten Zeit noch von Bibis Schwester kommt – wer weiß, vielleicht macht sie Bibis Beauty Palace ja bald ernsthaft Konkurrenz …

