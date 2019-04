Bibis Beauty Palace: So anstrengend ist ihr Leben als Mutter

Bibis Beauty Palace ist fix und fertig. Die YouTuberin ist körperlich so am Ende, dass sie sogar ihr Sportprogramm auf Eis legen musste!

Bibis Beauty Palace: Baby bestimmt den Alltag

Dass Mama-sein leicht sein würde, hat niemand behauptet. Aber was es wirklich bedeutet, rund um die Uhr ein Baby umsorgen zu müssen, weiß man erst, wenn man selbst mal die Erfahrung gemacht hat. Bibis Beauty Palace kann seit Oktober 2018 ein Lied davon singen, denn da wurde die 26-Jährige zum ersten Mal Mutter. Seitdem hält ihr kleiner Sohn Lio die YouTuberin ganz schön auf Trab! Bibi liebt ihre neue Mama-Rolle zwar total, aber manchmal ist das alles auch ganz schön anstrengend. Das merkte die Kölnerin vor allem gestern, als sie eigentlich ein kleines Fitness-Workout zusammen mit Julienco und dem Personaltrainer Kenny geplant hatte.

Bibi muss neue Kraft tanken

Doch schon kurz nachdem Bibi mit dem Sport begonnen hatte, merkte sie, dass ihr Körper dafür einfach zu geschwächt war! „Ich hab angefangen, mich aufzuwärmen. Aber die Nacht war echt bescheiden. Ich hab so wenig geschlafen und ich kann einfach nicht mehr. Ich werd mich jetzt mal etwas ausruhen und hinlegen, hoffentlich nicht bis morgen durchschlafen und ein bisschen Kraft tanken“, erzählte Bibis Beauty Palace in ihrer Insta-Story. Uff, die Blondine scheint dank ihres kleinen Sprösslings echt ganz schön erledigt gewesen zu sein - und das nicht zum ersten Mal! Glücklicherweise wirkte der Power-Nap wahre Wunder: Am selben Abend konnte Bibi gemeinsam mit Mann und Sohn schon wieder das Haus verlassen, um es sich bei einem leckeren Dinner so richtig gutgehen zu lassen.

