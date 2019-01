Bibis Beauty Palace: Das Baby zerstört ihren Look!

Erst vor wenigen Tagen hat Bibis Beauty Palace in ihrer Insta-Story stolz verkündet, wie toll ihr Baby quasi über Nacht gelernt hat, nach Dingen zu greifen. Doch da ahnte sie noch nicht, was passieren würde…

Bibs Beauty Palace: „Das war so krass!“

Der kleine Sohn von Bibis Beauty Palace und Julienco (beide 25) ist inzwischen genau drei Monate alt. Das YouTube-Paar merkt von Tag zu Tag mehr, wie schnell das Baby sich entwickelt und welche neuen Fähigkeiten es innerhalb kürzester Zeit erlernt. Doch eine davon wurde der jungen Mama jetzt zum Verhängnis! Denn der Kleine kann mit seinen kleinen Händchen inzwischen schon so gut greifen, dass er ganz easy Bibis Look zerstört hat! „Ich hatte gerade eben künstliche Wimpern drauf, die hab‘ ich heute Morgen drauf gemacht“, verriet die Blondine gestern Abend via Instagram und konnte kaum fassen, was da gerade passiert war: „Und dann hab ich den Kleinen eben hochgehoben und der hat mir ohne Witz die Wimpern vom Auge abgerissen! So krass!“ Damit hatte Bibis Beauty Palace ganz klar nicht gerechnet. Weil sie jetzt natürlich ein bisschen seltsam aussah, musste sie die schönen langen Wimpern von ihrem anderen Auge auch noch entfernen!

Bibi und Julian beobachten ihr Baby genau

Trotz des kleinen Beauty-Fails dank ihres Babys freut Bibi sich natürlich über jeden noch so kleinen Fortschritt, den es macht. Sie und Julienco sind überglückliche Eltern und lieben es, ihrem süßen Söhnchen dabei zuzusehen, wie er sich weiterentwickelt. Gerade versuchen Bibi und der frisch gebackene Papa Julian herauszufinden, ob der Kleine wohl Links- oder Rechtshänder ist! Doch um das zu erkennen, ist es momentan noch ein bisschen zu früh.

