Bibis Beauty Palace: Krasse Fitness-Routine

Bibis Beauty Palace legt auch als Neu-Mami großen Wert auf gutes Aussehen. Die Kölnerin stylt sich nicht nur gerne, sondern möchte auch kurz nach der Geburt ihres Söhnchens Anfang Oktober 2018, dass ihr Körper wieder in Form ist. Doch die 26-Jährige weiß: Von nichts kommt nichts. Also heißt es schwitzen! Weil sich ein ausgiebiges Fitness-Programm für eine frisch gebackene Mama aber nicht so einfach in den Alltag einbinden lässt, hat sich Bibi einen krassen Plan überlegt!

Bibis Beauty Palace: Darum trainiert sie nachts

Dass Bibis Beauty Palace fleißig Sport macht, ist kein Geheimnis. Sie und ihr Mann Julienco haben sich in ihrer Villa sogar extra ein eigenes Fitness-Studio mit mehreren verschiedenen Geräten eingerichtet, um zu jeder Tages- und Nachtzeit trainieren zu können. Den Fans ist in letzter Zeit immer öfter aufgefallen, dass die YouTuberin ihr Fitness-Programm auf die späten Abendstunden legt. Dafür lässt sie sogar extra ihren Personal-Trainer kommen! Und wenn der schon mal da ist, will natürlich auch Julian die Gunst der Stunde nutzen.

Aber viele fragen sich: Wieso nehmen sie sich nicht einfach mal tagsüber ein Stündchen Zeit für Sport? „Ganz einfach, weil unser kleiner Schatz immer gegen 22-23 Uhr schlafen geht“, erklärte die 26-Jährige jetzt in ihrer Insta-Story. Somit können sowohl sie, als auch Julian sich ungestört auf ihre Übungen konzentrieren. Krass! Um diese Uhrzeit könnten sich viele andere wohl nicht mehr zum Training aufraffen. Aber die Arbeit lohnt sich: Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen! Bereits vor einem Monat präsentierte sich Bibis Beauty Palace zum ersten Mal seit der Geburt ihres Kleinen wieder im Bikin auf Instagram – mit einem hammermäßigen Body!

