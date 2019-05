Bibis Beauty Palace: Julienco schickt Nacktfoto an Fan

Bibis Beauty Palace und Julienco haben verraten, was die verrücktesten Insta-Nachrichten sind, die sie täglich so zugeschickt bekommen. Und manche gehen unter die Gürtellinie...

Bibis Beauty Palace & Julienco: Unendlich viele Insta-Messages

Bibis Beauty Palace und Julienco haben zusammen 11,3 Millionen Follower auf Instagram, die sie täglich mit Fotos und Stories aus ihrem Leben versorgen, so gut es geht. Klar, dass die beiden bei so vielen Abonnenten täglich auch unzählige private Nachrichten zugeschickt bekommen. Natürlich haben die beiden Webstars bei dieser gigantischen Menge an Messages keine Chance, alle zu lesen. Doch hin und wieder checken Bibi und Julian ihre Nachrichten dann doch – und können ihren Augen manchmal nicht trauen, was sie da zu lesen bekommen. Denn die persönlichen Textnachrichten reichen von netten Komplimenten über fiese Beleidigungen bis hin zu ziemlich strangen Botschaften.

Julienco: Zu viel Sex mit Bibis Beauty Palace?

„Oft scrolle ich einfach weiter und beschäftige mich nicht weiter damit, aber manchmal muss ich auch richtig drüber lachen“, verriet Julienco jetzt in seinem neusten YouTube-Video. Ein Abonnent schrieb ihm zum Beispiel Folgendes: „Ich rasiere dich du Lauch!“ – was im ersten Moment nach einer Beleidigung klingt. Doch die darauffolgende Nachricht ändert die Sicht der Dinge dann doch etwas: „Im Ernst, ich verkaufe Rasierer!“, so der Insta-Nutzer. Ein anderer fand Gefallen am Backofen des Youtube-Pärchens, der immer mal wieder in deren Videos zu sehen ist, und fragte, ob er ihn für kleines Geld abkaufen könne. Weniger nett war wiederum die Message eines weiteren Followers: „Hey Alta du bumst du ganze Nacht mit Bianca rum und dann hast nicht mal Zeit zum antworten. Alta wie bist du denn drauf?“, fragte dieser, während ein weiterer Julienco darauf hinwies, dass er ohne seine Frau völlig uninteressant wäre: „Den Fame hast du doch nur, weil deine Freundin Bibi berühmt ist.“

Julienco: Fake-Bibi wünscht sich Nacktfoto

Die beste Direct Message erhielt der 26-Jährige allerdings von einem Girl, dass durch einen Hinterhalt versuchte, Julian eine Antwort zu entlocken: „Hier ist Bibi, mein Akku ist leer, benutze das Handy einer Freundin, vermisse dich…“, schrieb die Unbekannte. Laut eigener Aussage habe der Kölner schon oft solche Messages bekommen, doch dieses eine Mal habe er tatsächlich zurückgeschrieben. Der Grund dafür war die Frage der angeblichen „Bibi“, die noch hinterhergeschickt wurde: „Schickst du mir ein Nachtfoto?“ Julian lachte sich über den Rechtschreibfehler kaputt, denn höchstwahrscheinlich wollte die Abonnentin kein Nachtfoto, sondern ein Nacktfoto von ihm haben. Kurzerhand erfüllte der frisch gebackene Papa seiner Verehrerin den Wunsch und schickte ihr ein Bild von einem pechschwarzen Handybildschirm. Wer ein Nachtfoto will, soll auch ein Nachtfoto bekommen ;)

Bibis Beauty Palace: 50 Euro für ihre getragenen Socken

Natürlich bekommt auch Bibis Beauty Palace jede Menge verrückter Anfragen auf Instagram. Spitzenreiter dürfte dabei folgende Nachricht eines männlichen Verehrers sein: „Bitte Bibi stempel mich jetzt nicht als Perversling ab, aber ich würde mich freuen, deine getragenen Socken zu erwerben“, las Bibi ungläubig vor, während ihr Julian ins Wort fiel: „Oh Gott, davon gibt’s so viele!“ Doch es kommt noch besser: Der Sockenliebhaber würde bis zu 50 Euro pro Sockenpaar bezahlen und wöchentlich bei ihr kaufen! Das wäre natürlich einfach verdientes Geld… doch Bibi lehnte das Angebot dankend ab.

