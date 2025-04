"Berlin – Tag und Nacht"-Star Alex Khachab: "Durch BTN habe ich nicht nur Freunde, sondern auch meine tolle Freundin kennengelernt.“

Auch wenn der Drehtag vorbei ist, verbringt der Schauspieler noch gerne Zeit mit seinen BTN-Kolleg*innen: "Durch BTN habe ich viele besondere Menschen kennen und auch lieben lernen dürfen. Mit Sam Bartz beispielsweise habe ich einen Freund fürs Leben gefunden, mit dem ich auch abseits des Sets viel Zeit verbringe. Auch mit den Menschen, hinter der Kamera habe ich viele Freundschaften schließen können, mit denen ich ebenfalls viel private Zeit verbringe." Doch was macht für Alex Freundschaft aus: "Loyalität, Vertrauen und vor allem Ehrlichkeit sind mir in einer Freundschaft besonders wichtig. Ich möchte mich auf meine Freunde immer verlassen können, egal in welcher Situation ich beziehungsweise sie sich gerade befinden. Freunde sind wie Familie, nur, dass man sie sich aussuchen kann. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich sagen kann, dass ich tolle Freunde hinter mir habe, auf die ich immer zählen kann! An dieser Stelle Grüße an meine Münchener Jungs."

In einer Beziehung ist das nicht viel anders: "Ähnlich wie in einer Freundschaft gehören Loyalität, Vertrauen, Ehrlichkeit und vor allem Kommunikation zu den wichtigsten Punkten. Ich möchte mich voll und ganz auf meine Partnerin verlassen und ihr einfach blind vertrauen können. Eine Beziehung zu führen, heißt auch Arbeit und sich den täglichen Herausforderungen zu stellen und vor allem Kompromisse eingehen zu können. Was es wirklich bedeutet, eine erfüllende und vor allem glückliche Beziehung zu führen, erfahre ich gerade selbst. Denn durch BTN habe ich nicht nur Freunde, sondern auch meine tolle Freundin kennengelernt."

Zum Schluss teasert Alex noch etwas an, was wir in "Berlin – Tag und Nacht" von Karim in nächster Zeit erwarten können: "Karim ist eine Wundertüte, man weiß nie, was kommt. Aber eins kann ich euch versprechen, es wird crazy und es wird die ein oder andere unerwartete Wendung geben. Seid gespannt und schaltet weiterhin ein, damit ihr nichts verpasst." 👀