"Berlin – Tag und Nacht": Mordermittlungen mit Hindernissen!

Malte ist immer noch dabei, den Prozess und das Urteil zu verarbeiten. Die letzten Wochen haben ihn ganz schön mitgenommen. Doch er hat keine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, denn Chiara will etwas mit ihm unternehmen. Dabei ist er sich überhaupt nicht sicher, ob er sich im Griff hat. Er will in Chiaras Gegenwart schon wieder völlig ausrasten. Chiara schleppt ihn zu einem Yoga-Kurs. Obwohl er zunächst etwas skeptisch ist, wird der Kurs lustig und gibt Malte sogar etwas Kraft und Energie. Er merkt: Es tut ihm gut, Zeit mit Chiara zu verbringen. Als er dann kurzfristig noch ein Platz bei einem Anti-Aggressionstraining frei wird, kann Malte sein Glück kaum fassen. Wird jetzt alles endlich wieder besser?

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.